حبس صاحب مركب "الموت" ونجله بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر المستشار رامي حيدر، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس "قطب.م.ج"، صاحب مركب "الموت" بقرية كوم شريك، ونجله "عمران.ق.م"، والتي راح ضحيتها 5 أشخاص، وتم إنقاذ 17 أخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة من الأهالي يفيد غرق مركب يستخدم في نقل الركاب بمجرى نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتي كوم شريك بدائرة المركز، وبشتامى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مركب لنقل الركاب والمسماه بـ "المهدي" ترخيص صادر من الإدارة العامة للنقل النهري يبدأ من 13/4/2017 وينتهي في 12/4/2019 مصرح له بنقل 8 ركاب فقط، قيادة "عمران. ق. م. ج" (27 عامًا) مراكبي ومقيم بقرية كوم شريك بدائرة المركز، يستقله 22 راكبًا من أهالي قرية بشتامى – مركز الشهداء بمحافظة المنوفيه في طريقه من شاطىء القرية المُشار إليها إلى شاطىء قرية كوم شريك بدائرة المركز، وبمنتصف المساف] بالمجرى المائي غمرت المياه المركب المُشار إليه بسبب حمولته الزائدة من الركاب، مما أدى لغرقه وسقوط مستقليه في المياه.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 17 حالتهم جيدة، وغادروا محل الواقعة وغرق ووفاة 5 من مستقليه، وهم كل من: "داليا. ال. ع" 17 سنة ربة منزل، "عزة. م. ع" (18 عامًا) طالبة، و"عبدالرحمن. ر. ش" (14 عامًا) عامل زراعي، و"محمد. ال. ح" (14 عامًا) عامل زراعي،

و"عبدالكريم. ب. م" (40 سنة) عامل زراعي، وجميعهم مقيمون قرية بشتامى – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وتم انتشال جميع جثث المتوفين من المياه، ونقلهم لمشرحة مستشفى الشهداء العام بمحافظة المنوفية.



وتم ضبط قائد المركب المذكور، ووالده " قطب. م. ج"، مقيم بقرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة، وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم، وجاري انتشال المركب المُشار إليه من المجرى المائي، تعينت الخدمات الأمنيه اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

