القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
11:55 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
محافظات
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:35 م

حبس صاحب مركب "الموت" ونجله بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس صاحب مركب الموت
معوض هويدي
dostor.org/2410937

قرر المستشار رامي حيدر، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس "قطب.م.ج"، صاحب مركب "الموت" بقرية كوم شريك، ونجله "عمران.ق.م"، والتي راح ضحيتها 5 أشخاص، وتم إنقاذ 17 أخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة من الأهالي يفيد غرق مركب يستخدم في نقل الركاب بمجرى نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتي كوم شريك بدائرة المركز، وبشتامى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مركب لنقل الركاب والمسماه بـ "المهدي" ترخيص صادر من الإدارة العامة للنقل النهري يبدأ من 13/4/2017 وينتهي في 12/4/2019 مصرح له بنقل 8 ركاب فقط، قيادة "عمران. ق. م. ج" (27 عامًا) مراكبي ومقيم بقرية كوم شريك بدائرة المركز، يستقله 22 راكبًا من أهالي قرية بشتامى – مركز الشهداء بمحافظة المنوفيه في طريقه من شاطىء القرية المُشار إليها إلى شاطىء قرية كوم شريك بدائرة المركز، وبمنتصف المساف] بالمجرى المائي غمرت المياه المركب المُشار إليه بسبب حمولته الزائدة من الركاب، مما أدى لغرقه وسقوط مستقليه في المياه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 17 حالتهم جيدة، وغادروا محل الواقعة وغرق ووفاة 5 من مستقليه، وهم كل من: "داليا. ال. ع" 17 سنة ربة منزل، "عزة. م. ع" (18 عامًا) طالبة، و"عبدالرحمن. ر. ش" (14 عامًا) عامل زراعي، و"محمد. ال. ح" (14 عامًا) عامل زراعي،
و"عبدالكريم. ب. م" (40 سنة) عامل زراعي، وجميعهم مقيمون قرية بشتامى – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وتم انتشال جميع جثث المتوفين من المياه، ونقلهم لمشرحة مستشفى الشهداء العام بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط قائد المركب المذكور، ووالده " قطب. م. ج"، مقيم بقرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة، وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم، وجاري انتشال المركب المُشار إليه من المجرى المائي، تعينت الخدمات الأمنيه اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ 3 أيام

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ اسبوع

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ شهر

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

منذ أقل من شهرين

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

الآن

التضامن: صرف تعويضات لضحايا حادث معدية المنوفية

الباز: مستقبل مصر لن ينصلح إلا بتطوير التعليم (فيديو)

"فضيحة" إدمان المخدرات تهز كرة القدم الإيرانية

طفل السرطان يلعب ضربة البداية في لقاء الاتحاد والطلائع

ads
الأكثر قراءة

طبيب: الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب في أمريكا (فيديو)

الباز لـ"حسن نافعة": "مكانك مقاعد التلاميذ في كلية العلوم السياسية"

الباز: "حسن نافعة.. أرملة يناير التي كرهت المجتمع بعد ضياع حلمها"

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

طبيب: الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب في أمريكا (فيديو)

الباز لـ"حسن نافعة": "مكانك مقاعد التلاميذ في كلية العلوم السياسية"

الباز: "حسن نافعة.. أرملة يناير التي كرهت المجتمع بعد ضياع حلمها"

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ads
كشكول

المحرصاوى.. إساءة الطلاب للجامعة ترتد إليهم ومواقع التدمير الإجتماعى لا تفيد

أهم التكنولوجيات والبرامج الحديثة في ندوة بحاسبات عين شمس

إقبال كبير من طلاب وأساتذة "أصول الدين" على معرض كتاب الكلية

إنطلاق الإمتحانات التجريبية بكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ

"التأمين على أرباب العهد" ندوة بجامعة عين شمس

الأمصار

ملك البحرين يمنح ولي عهد السعودية وسام الدرجة الممتازة "صور"

التحالف العربي: تدمير 36 لغم بحري زرعهم تنظيم الحوثي

ليبيا.. إنقاذ 27 مهاجر غير شرعي من الغرق

تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهاب

محمد بن سلمان: تربطنا علاقة قوية بالإمارات

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

دراسة تربط تربية الحيوانات بإطالة العمر

خطوتان لنوم مريح: تخلص من الأرق

السفر عليه خصومات في مهرجان تخفيضات البلاك فرايداي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

اكتشاف بروتين خطير في عيون البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎