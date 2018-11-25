القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
11:55 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
منوعات
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:34 م

دراسة تربط تربية الحيوانات بإطالة العمر

دراسة تربط تربية
dostor.org/2410934

كشفت دراسة سويدية حديثة، أن تربية الحيوانات تساعد على إطالة العمر الإنسان وحمايته من الإصابة بأمراض القلب والجلطة.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أوبسالا السويدية على مدى 12 عامًا، أن تربية الحيوانات يعود بمنافع صحية عدة ولا يقتصر على التسلية.

وأظهر البحث، الذي شمل عينة من 3.4 مليون شخص تتراوح أعماره بين 40 و80، أن من يربون الكلاب أقل عُرضة للوفاة المبكرة بنسبة 20 بالمئة.

وأضافت النتائج أن من يربون الكلاب أقل عرضة للوفاة من جراء الإصابة بالجلطة بنسبة 23 بالمئة، وفق ما نقل موقع "شوزن إلبو".

ووجدت الدراسة أن تربية الحيوانات أكثر فائدة وسط غير المتزوجين، فهذه الفئة أقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 36 بالمئة، ويكمن سر هذا التأثير في العاطفة التي تضيفها الكائنات إلى حياة من يعانون الوحدة.

ويقول الباحث في مركز كيونغ الطبي الجامعي بسيول، كيم جين باي، إن الكلاب تمنح من يربونها هدوء نفسيا، مما يؤدي إلى تخفيف التوتر في القلب وتصبح هذه العضلة أكثر قوة أثناء الخروج للمشي بشكل جماعي مع الحيوان.

في المقابل، كشفت الدراسة أن القطط أقل فائدة من الناحية الصحية فهي لا تشجع أصحابها على المشي لمسافة طويلة فيضطرون إلى ملاعبتها داخل البيت.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أقل من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أقل من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

منذ 3 شهر

بالصور.. مومياء مجهولة تكشف أسرار "التحنيط" الفرعوني

الآن

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية بالقدس ضد اعتقال المحافظ

حزب الوفد: لا حوار مع المفصولين

وفاة 21 شخصًا وإصابة 180 آخرين جراء السيول بالعراق

"مصر للطيران" تبدأ إعادة هيكلة الشركة: لا مساس بالعاملين

ads
الأكثر قراءة

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

حقيقة تدريب زيدان لمنتخب قطر

بعد خلعها الحجاب.. نوارة نجم ترد على سيل اتهامات "الإخوان" الإرهابية

حارس عقار يختطف طفل ويبيعه على "فيس بوك" مقابل 60 ألف جنيه

ألبومات الصور

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

حقيقة تدريب زيدان لمنتخب قطر

بعد خلعها الحجاب.. نوارة نجم ترد على سيل اتهامات "الإخوان" الإرهابية

حارس عقار يختطف طفل ويبيعه على "فيس بوك" مقابل 60 ألف جنيه

ads
كشكول

المحرصاوى.. إساءة الطلاب للجامعة ترتد إليهم ومواقع التدمير الإجتماعى لا تفيد

أهم التكنولوجيات والبرامج الحديثة في ندوة بحاسبات عين شمس

إقبال كبير من طلاب وأساتذة "أصول الدين" على معرض كتاب الكلية

إنطلاق الإمتحانات التجريبية بكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ

"التأمين على أرباب العهد" ندوة بجامعة عين شمس

الأمصار

ليبيا.. إنقاذ 27 مهاجر غير شرعي من الغرق

تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهاب

محمد بن سلمان: تربطنا علاقة قوية بالإمارات

العراق.. لا إصابات أو وفيات بعد زلزال بغداد

كلاكيت ثاني مرة.. تأجيل مباراة بوكا جونيورز وريفربليت

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

دراسة تربط تربية الحيوانات بإطالة العمر

خطوتان لنوم مريح: تخلص من الأرق

السفر عليه خصومات في مهرجان تخفيضات البلاك فرايداي

الصحة

اكتشاف بروتين خطير في عيون البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎