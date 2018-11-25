"التعليم": نقل المدرس المسيء للطالبة بسملة لأبعد منطقة في دمياط (فيديو)

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه وجه بإحالة المدرس المتهم في الإساءة للطالبة بسملة للشؤون القانونية، وذلك فور تلقيه شكوى ولية أمر الطالبة بسملة بتعرضها للتنمر والإساءة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه تم نقل المدرس إلى مدرسة آخرى في آخر منطقة في دمياط.

واستطرد أن هناك برنامج يتم تنفيذه يسمى المعلمون أولًا، ويعمل على تغيير سلوك المعلم، وتنمية مهاراته.

وواصل أن نقل المعلم من مدرسته ليس عقابًا كافيًا، ولكن سيوقع عليه عقابًا آخر.