والدة الطالبة "إيمان" تروي تفاصيل انتحار ابنتها (فيديو)

قالت أمينة عبد العزيز، والدة الفتاة إيمان صالح، الطالبة المنتحرة، إن ابنتها تعرضت للتنمر خلال دراستها بمعهد جمال عبد الناصر الفني الصحي بالإسكندرية وعانت من إهانتها المستمرة داخل المعهد.

وأضافت في لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، إنها أبلغت مديرة المعهد بشكوى ابنتها، وأبلغتها أن المشرفات "بيضحكوا معاها"، منوها بأنها قالت للمشرفات "اعتبروها بنتكم".

وتابعت: "مشرفة اسمها سهير اتصلت بي، وقالتلي إيمان امتحنت واعطتني الورقة فاضية، ولو سقطت هعاملها أسوأ معاملة، وكانت بتشتم إيمان شتيمة وحشة وبتقولها ميولك انحرافية".