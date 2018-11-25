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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:25 م

الجمعيات التي تساعد المرأة المعنفة.. تعرف عليها

الجمعيات التي تساعد
غادة موسى
dostor.org/2410931

أعلن المركز الصمرى لحقوق المرأة أن 33 فى الميه من السيدات المصريات المتزوجات يتعرضن للعنف الجسدي أو اللفظي على الأقل مرة واحده في العمر، و80% من السيدات في الريف يبلغن أن العنف الأسرى أمر شائع، وكذلك يجدن التبرير لتعرضهن له.

واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من نوفمبر، ليكون اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرآة، واعتبرت اللون البرتقالي شعارًا لهذا اليوم.

ولذلك نقدم أسماء وعناوين بعض الجمعيات التي تساعد المرأة المعنفة (المراة التي تتعرض لعنف منزلي):-
-مركز قضايا المرأة المصرية
برج الحجاز شارع المهندس عبدالهادي راضي -ترعة المجنونة سابقا -ارض اللواء-بولاق
الدكور-ناهيا، الجيزة

- مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة المعنفة

-مركز النديم لضحايا العنف الأسري
٣أ شارع سليمان الحلبي، وسط البلد، القاهرة، أمام نقابة المهندسين المصرية بشارع رمسيس.

-الجمعية المصرية للتوعية والصحة النفسية "وعــي"
4 شارع حسين صدقي - كورنيش المعادي - القاهره
تقديم الدعم النفسي والعلاج النفسي للفئات المهمشة والمعرضة للعنف والاضطهاد مثل المراه والأطفال والأطفال بلا مأوى.

-بيت حواء: ملجأ للسيدات المعنفات تابع لجمعية جمعية نهوض وتنمية المرأة"
الملجأ لا يقدم بياناته او عنوانه بالتليفون وعلى السيدة المعنفة التوجّه إلى مركز الجمعية وهناك يتم تسجيلها ثم يتم نقلها إلى الملجأ.
عنوان المركز الرئيسى لجمعية نهوض وتنمية المراة:
٨١٠ شارع متحف المنيل – الدور الخامس- شقة ١٢- القاهرة
- مؤسسة المرأة المصرية للقانون وثقافة السلام
تعمل على تقديم الدعم والمساندة القانونية والتصدى لمناهضة العنف ضد المرأة.
العنوان: ٤١ شارع نوبار باب اللوق، القاهرة

- هيئة كير بتقدم دعم نفسي ودعم قانوني وبتساعد في نقل السكن لو في عنف أسري
العنوان: المعادي - آدام باركينج كارفور المعادي

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