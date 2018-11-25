​ مدرسة المخابرات الأوروبية المشتركة



.. وتلك مدرسة مخابراتية يجرى إنشاؤها، قيل إنها تأتى تطبيقًا لسياسة التعاون الدفاعى الأوروبى المشترك، بينما تقول شواهد عديدة إنها ليست أكثر من حلم قد ينتهى بكابوس أو على الأقل بـ«لا شىء»، مع أن دول الاتحاد الأوروبى، بعد خروج بريطانيا، فى حاجة ملحّة إلى تلك المدرسة وهذا التعاون.

ممثلو وزارات الخارجية والدفاع بدول الاتحاد وافقوا، مؤخرًا، على تنفيذ ١٧ مشروعًا جديدًا فى إطار سياسة التعاون المنظم فى مجال الدفاع والأمن (PESCO)، كان بين تلك المشروعات مدرسة للمخابرات، اسمها المختصر «JEIS» أو «مدرسة الاتحاد الأوروبى المشتركة للمخابرات»، نصت وثيقة إنشائها على أن «تقوم المدرسة، بالتعاون مع مراكز الاستطلاع والمخابرات والأمن فى منظمة حلف شمال الأطلسى، بتوفير التعليم والتدريب لموظفى المخابرات بدول الاتحاد الأوروبى فى مجالات المخابرات والاستقصاء ومجالات محددة أخرى». وأسندت الوثيقة مسئولية إنشاء المدرسة وتنفيذ برنامجها إلى دولتى قبرص واليونان. بما يمكن ترجمته على أنه «عين حمرا» أو «إخراج لسان» لتركيا، ليس فقط بسبب العلاقات المتوترة، التى تصل حد العداء، ولكن أيضًا لأن ذلك يتعارض مع مخططات وأحلام الرئيس التركى بفرض السيطرة على شرق المتوسط.

المهم، هو أن المشروع تم إقراره، وافقت على المشاركة فيه، أو الانضمام إلى المدرسة، ٢٥ دولة من أصل ٢٨ هى عدد دول الاتحاد الأوروبى. وبدون تفكير، يمكنك استنتاج أن الدول الثلاث التى رفضت الاشتراك فى المشروع هى بريطانيا، الدنمارك ومالطا. وامتناع الأولى ليس فقط لأنها بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبى، ولكن لأن المخابرات البريطانية، هى صاحبة المقولة الشهيرة «هناك دول صديقة، لكن لا توجد أجهزة مخابرات كذلك»، وضع خطًا تحت هذه العبارة التى سنعود إليها بعد قليل، كما ستجد فى الفقرة التالية ما يجعل عدم مشاركة الدنمارك ومالطا أمرًا بديهيًا أو سهل الاستنتاج.

للاتحاد الأوروبى مركز مخابراتى اسمه (EU INTCEN)، يتولى مهمة الإنذار المبكر بأى تهديدات عسكرية أو إرهابية محتملة. وتزويد فيديريكا موجيرينى، مفوضة الأمن والخارجية بالمعلومات. غير أن أجهزة مخابرات دول الاتحاد لا تتعاون بشكل كامل، أو كما ينبغى، مع هذا المركز. وتأتى بريطانيا على رأس الدول غير المتعاونة تليها تابعتاها المخلصتان، الدنمارك ومالطا، وكذا هولندا والنرويج. كما أن هناك اتهامات دائمة للمخابرات الفرنسية بأنها تقوم بتخريب المركز بشكل ناعم. وهناك شواهد كثيرة على وجود تنافس حاد، يمكن وصفه بالتناحر، بين أجهزة مخابرات الدول الأوروبية إجمالًا، بما يعنى أن تعاونها معًا صعب إن لم يكن مستحيلًا.

المخابرات البريطانية، كما قلنا، هى صاحبة المقولة الشهيرة «هناك دول صديقة، لكن لا توجد أجهزة مخابرات كذلك»، لكن بريطانيا لم تطبق هذه المقولة على الولايات المتحدة وجهاز مخابراتها، وقد يكون ذلك هو الاستثناء الذى يثبت القاعدة. إذ إن الثابت هو أن الإمبراطورية البريطانية بعد أن غربت عنها الشمس، بنهاية الحرب العالمية الثانية، وضعت أمنها وسـلامتها، مخابراتيًا وعسكريًا، تحت الحماية الأمريكية، وصارت علاقتها بالولايات المتحدة أقرب لـ«التابع» منها إلى «الشريك». وتكفى الإشارة هنا إلى أن بريطانيا اعتادت التضحية بعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية، وبمصالحها الاقتصادية أيضًا، مع العديد من الدول، ليس لأنها تعاديها، ودون وجود أى سبب أو مبرر، غير العداء الأمريكى لتلك الدول!.

أيضًا، لم يعد سرًا أن الولايات المتحدة تقود حربا ناعمة على كل دول العالم عبر برامج تجسس كتلك التى كشفها إدوارد سنودن، الموظف السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكى (NSA)، حين قام بتسريب وثائق عن قيام تلك الوكالة، والمخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بالتجسس والتنصت على اتصالات ملايين المواطنين، ليس فقط داخل الولايات المتحدة، ولكن أيضًا داخل دول أوروبية وأمريكية جنوبية وطبعًا داخل منطقة الشرق الأوسط. وكذا قامت بالتجسس على اتصالات غالبية (إن لم يكن كل) زعماء دول العالم. ولا يعنينا من ذلك كله، غير أن تلك الوثائق كشفت عدم قيام الولايات المتحدة بالتجسس على بريطانيا، بما يؤكد وقوع الثانية تحت الحماية المخابراتية للأولى. أو وجود ما يمكن وصفه، تجميلًا أو تدليلًا، بـ«تحالف مخابراتى» بين الدولتين.

والوضع كذلك، يمكنك أن تستنتج سبب قيام جاسوس بريطانى بالتخابر لحساب إمارة قطر، الواقعة تحت الحماية الأمريكية، شأنها شأن بريطانيا. كما يمكنك استيعاب ردود أفعال رئيسة وزراء بريطانيا، ووزير خارجيتها، على معاقبة القضاء الإماراتى لهذا الجاسوس بالسجن المؤبد، بعد أن اعترف تفصيليًا بالجرائم التى ارتكبها. إذ إن هذا وذاك يثبت مجدّدًا أن «كل مواسير المجارى متصلة ببعضها البعض» أو «منفّدة على بعضها»، الأمر الذى يستوجب أن تتخلى أجهزة مخابرات دول الاتحاد الأوروبى، والدول العربية بالمرة، عن تنافسها أو تناحرها، وأن تتحد، فى مواجهة عدوها المشترك أو أعدائها المشتركين، المتحدين، التابعين للعدو (الشيطان) الأكبر.

