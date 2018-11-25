الطالبة بسملة عن تعرضها للتنمر من مدرسها:"صعبت عليا نفسي وبكيت"

روت الطالبة بسملة تفاصيل واقعة تعرضها للتنمر والإساءة من قبل المدرس سامي دياب، أثناء شرح درس النحو بمقرر اللغة العربية.

وقالت "بسملة"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن المدرس طلب منها أن تعرب جملة "بسملة طالبة سمراء"، معلقة: "صعبت عليا نفسي، وبكيت".

وتابعت: "دخلت في نوبة بكاء، وطلب منها المدرس أن تتوقف وقال لي لو ما سكتيش هذنبك على السبورة".

وعن قبولها اعتذار المدرس:" قالت الطالبة بسملة عادي مفيش مشكلة".