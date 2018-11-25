ولي العهد السعودي يصل إلى البحرين بعد مغادرته الإمارات

وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مساء اليوم إلى مملكة البحرين، قادما من الإمارات بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام التقى فيها بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه كان في استقبال ولي العهد في مطار قاعدة الصخير الجوية حمد بن عيسى، ملك مملكة البحرين، وقادة آخرون.



ويضم الوفد الرسمي لولي العهد السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وآخرون.

