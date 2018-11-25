"حتى يتبين الحق".. أمين صندوق الوفد يكشف أسباب اعتذاره عن منصبه

أصدر اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد، بيانًا أوضح فيه أسباب اعتذاره عن منصبه، كاشفًا فيه أنه تقدم باستقالته من قبل لرئيس الحزب الحالي بسبب تهميش دوره، إلا أنها قوبلت بالرفض.



وجاء نص البيان:



"سنريهم آياتينا في الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق" (صدق الله العظيم)



الأخوه الأعزاء والأبناء والزملاء أعضاء الهيئة الوفدية الكرام، حديثى معكم اليوم هو لإعلاء كلمه الحق والصدق وشهاده للتاريخ أحاسب عليها أمام الخالق، وعلاقتى برئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة هي علاقة طيبة منذ أن كان سكرتيرا عاما، ولايوجد ما يستدعي وقوفى موقف المناهض ضده ولكن أضع الحقيقه أمامكم تاركا الحكم لضمائركم في النهاية.



وتابع: عقب تولى رئيس الحزب عمله في 1142018 تقدمت له بإستقالة خطية مكتوبة لظروفي الخاصة ولكنه رفض بشدة وتأشيرته كانت (رفض اذ لا يمكن للحزب الاستغناء عن الخدمات الجليله التي قدمتموها والحزب في حاجه إلى مزيد من الاستمرار لهذا المجهود لصالح المكان) وعلى ضوء ذلك واصلت العطاء بإخلاص يشهد له الجميع. ولكنى لاحظت في الآونه الأخيره وبناء على توصيات من بعض بطانة السوء المحيطة به بتجاهل دورى تماما حتى أنه أسند العملية الانتخابية لزميل عزيز فاضل، رغم عدم درايته بالمسائل التنظيمية للانتخابات، وساعدته في الأيام الأولى لفتح باب الترشيح، حيث إننى أشرفت على انتخابات رئاسة الحزب منفردا دون أدنى خرق للشفافية والحيادية الكاملة وهو ما أقر به سيادته حرفيا.



وأضاف: يوم الأربعاء 24102018 وفى حوالى الساعة السابعة مساء اتصل بى رئيس الحزب وطلب منى إرسال مبلغ سبعون ألف جنيها بصفه عاجلة من أموال المرشحين لحجز فندق الكينج الملاصق للحزب فرفضت رفضا قاطعا لأن هذه الأموال لابد من إيداعها حساب الحزب في البنك ويتم خروجها بشيكات موقع عليها من امين الصندق كطرف أول ورئيس الحزب أو السكرتير العام كطرف ثاتى على أن تتم تسويه المبالغ بمستندات صرف معتمده من امين الصندوق كما أعلنته ان هناك قرار صادر من المكتب التنفيذي في 1352016 بألغاء صرف بدلات انتقال للجمعيه العموميه وهذا القرار لايتم إلغاءه بقرار من رئيس الحزب بل بقرار من المكتب التنفيذي وعقب سيادته على حديثى بانها سليمه وقانونيه 100% ورغم ذلك فوجئت في صباح اليوم التالى بأن سيادته أمر موظفي الشئون المالية بمبلغ السبعون الف جنيها وتم حجز فندق الكينج بمعرفه بعض الأشخاص من بطانه السوء لضمان تسكين ناخبين مما يؤيدون قائمته وهو الأجراء الذى تم عمله في أنتخابات رئاسه الحزب مع ملاحظه ان حجز الفنادق في انتخابات الرئاسه كانت من أموال المرشحين وليست من أموال الحزب



وتابع: يوم الخميس 1 نوفمبر تم عقد جلسه ثلاثيه بين السيد رئيس الحزب والسكرتير العام وشخصى المتواضع تضمنت1-عرض قائمه أسعار الهيئة القومية للسكك الحديدية للانتقال بين المحافظات بالدرجه الأولى الفاخره (تم اطلاعه عليها) 2-المطالبه بتوحيد جهه صرف بدل الأنتقال بأن يكون رئيس اللجنه العامه أو من يفوضه كتابيا3-تشكيل لجنه لتسكين الناخبين على ان تكون الاقامه في اليوم السابق واللاحق لأنعقاد الجمعيه العموميه مع توفير كافه وسائل الراحه لهم 4-تتم المحاسبة بتحديد العدد المسجل بكل محافظه وتكلفه الفرد على ان تتم التسويه بناءا على عدد الحضور الوارد في كشوف التسجيل بالانتخابات



واستكمل: فوجئت يوم 4112018 أن كل ما تم الأتفاق عليه لم ينفذ منه بند واحد 1- لم اتسلم موافقه المكتب التنفيذي بإلغاء القرار الصادر في 1352016 2-تم صرف بدلات الانتقال بالمخالفه لاسعار هيئه السكك الحديديه ودون العرض علينا فعلى سبيل المثال:* محافظه سوهاج: عدد الناخبين 292 تكلفه الفرد(ذهابا وأيابا) 226 التكلفه الأجماليه:65،992تم صرف مبلغ 150،000 مائه وخمسون الف جنيه تسلمها الأستاذ أنور بهادر * محافظه السويس: عدد الناخبين 144 تكلفه الفرد(ذهابا وأيابا) 96 التكلفه الأجماليه:13،824تم صرف مبلغ 30،000 ثلاثون الف جنيها تسلمها الأستاذ محمد فؤاد * محافظه جنوب سيناء: عدد الناخبين 123 تكلفه الفرد(ذهابا وأيابا) 300 التكلفه الأجماليه:36،900 تم صرف مبلغ 40،000 اربعون الف جنيها تسلمها الأستاذ محمد فؤاد ايضاإنني لا اشكك في الذمه الماليه لاحد فجميع الوفديين دون استثناء يتمتعون بالخلق الكريم وفوق مستوي الشبهات ولكن يجدر الاشاره بالتالي:المحافظات التي تم ارسال بدلات انتقال لها هي المعلوم بتاييدها لقائمة رئيس الحزب وتضمنت اسوان – سوهاج – الأقصر – جنوب سيناء – السويس – المنيا المحافظات التي طلب سيادته مني تأجيل ارسال بدل الانتقال لها هي المعلوم بانها مناهضه لقائمته وهي: الشرقيه – الفيوم – بورسعيد – الاسماعيليه تاكدت من هذه الممارسات ان ما اعلنه سياده المستشار رئيس الحزب للاعلام بانه يقف علي مسافات متساويه من المرشحين هو كلام مرسل بعيد كل البعد عن الواقع كما تاكدت ان وجودي كامين صندوق اصبح من غير اختصاص مع وجود تجاوز في حقي يضعني في موقف حرج لا ارتضيه لنفسي ومن الممكن ان يضعني في مساءله امام الجهات الرقابيه فتقدمت باعتذار مكتوب لسيادته عن استمراري في أداء عملي كامين صندوق وتكليف امين الصندوق المساعد بمهام المنصب كما تنص اللائحه.. ان ما حدث في انتخابات الهيئه العليا كان ملخصه ترغيب وترهيب ترغيب: لمن يؤيد قائمه رئيس الحزب بالنجاح في الهيئه العليا او استمراره كرئيس لجنة ترهيب وتوعيد لمن يناهض قائمته بعدم انجاحه في الانتخابات والتهديد بحل لجانه مستقبلا



واختتم: السادة أعضاء الهيئة الوفديه الكرام.. كنت اتمنى أن تسير الانتخابات في جو ديمقراطي يليق باسم الحزب الكيان العظيم ويليق باسم رئيس الوفد الذي يترأس أكبر لجنة مؤسسية للتشريع والرقابة إلا أن سيادته خالف تلك الأعراف وضرب بها عرض الحائط وسار بالانتخابات في اتجاه معاكس سيذكره التاريخ ويعترض عليه زعماء الوفد الحاليين بل والراقدون في القبور بدءا من سعد زغلول – مصطفي النحاس – فؤاد سراج الدين – نعمان جمعه – مصطفي الطويل - محمود أباظه – السيد البدوي، وأذكر السيد رئيس الحزب وزملائي ونفسي بقوله تعالي: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (47) صدق الله العظيم.