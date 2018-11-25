المدرس المتهم بإهانة الطالبة "بسملة" يعتذر لها: "لم أقصد.. وأنا أصلا أسمر"

اعتذر المدرس سامي دياب، للطالبة بسملة، على الهواء خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، والمُذاع على فضائية "المحور"، وذلك بعد إساءته لها وممارسة التنمر ضدها في الفصل بين زملائها.

وروى "دياب"، تفاصيل واقعة الإساءة للطالبة بسملة، قائلًا: "إنه كان يشرح درس "النعت" في مقرر النحو الدراسي"، موضحًا أنه بعد الانتهاء من الشرح أردا التأكد من استيعاب الطالبات للدرس فضرب أمثلة على الطالبات في الفصل، وطلب إعرابها.

واستطرد أنه ضرب مثالًا: "أية تلميذة كسولة"، وطلب من إحدى الطالبات إعرابها، وبعدها رفعت الطالبة بسملة يدها لتشارك بالإجابة، فضرب له نموذج "بسملة تلميذة سمراء".

وواصل أن صفة سمراء خرجت منه بعفوية كاملة، ولم يقصد إهانتها، مضيفًا: "أنا أصلا لو في فرصة تشوفوا صورتي فأنا أسود اللون".

وتابع: "وكيل الوزارة لم يستمع إلى ولم يجلس معي، ولكنه استجاب لشكوى ولي الأمر، بنقلي وتوقيع جزاء علي، وإحالتي للتحقيق".



