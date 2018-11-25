"عظماء من بلدنا".. بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة المنوفية ببيت ثقافة بركة السبع محاضرة عن شخصيات من تاريخ مصر "عظماء من بلدنا" تناول فيها عبد الفتاح عمارة الحديث عن بعض الشخصيات المهمة والمؤثرة في تاريخ مصر، وألقي الضوء علي سيرتها الذاتية متناولًا أهم انجازاتها ومدى تأثيرها على المسيرة المصرية وتاريخ مصر عمومًا.



ومن أبرز هذه الشخصيات محمد أنور السادات، المشير عبد الغني الجمسي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، الدكتور فاروق الباز، وغيرهم، أعقبها لقاء أدبي لنادي أدب بيت ثقافة بركة السبع بحضور عدد من الأدباء بالتعاون مع الإدارة العامة للمواهب بالهيئة، بدأت فعاليات ورشة "فنون شعبية تنورة" والتي ينظمها الموقع بنادي الاتحاد الرياضي ببركة السبع يقوم بالتدريب وليد عبد المنعم، وتستمر الورشة حتى نهاية الأسبوع الحالي.