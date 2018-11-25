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تكنولوجيا
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:03 م

برمجيات خطيرة تخترق أجهزة الكمبيوتر

برمجيات خطيرة تخترق
dostor.org/2410914

أعلن الخبراء في شركة "DR.WEB" عن ظهور برمجيات خطيرة تخترق أجهزة الكمبيوتر وتعطل حمايتها.

وأوضح الخبراء أن هذه البرمجيات عبارة عن فيروسات إلكترونية خطيرة من نوع " Trojan" تحمل اسم "Linux.BtcMine.174"، والخطير فيها أنها عندما تصل إلى جهاز الكمبيوتر تقوم بالبحث عن برامج مكافحة الفيروسات وتعطلها، وتسمح بتسلل فيروسات أخرى من،نوع"Linux.BackDoor.Gates.9" إلى الأجهزة.

والأخطر من ذلك هو أن مرسل هذه الفيروسات قد يستعملها لاستغلال جهاز الضحية وجعله جزءا من شبكة حواسب تستخدم لمراقبة العملات الإلكترونية والتحكم ببيعها.

ويحذّر الخبراء من أن أنواعا معينة من هذه الفيروسات قادرة على اختراق الهواتف الذكية أيضا، وخصوصا هواتف أندرويد، وسرقة بياناتها.

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