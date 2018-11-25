قصواء الخلالى تكتب: وماذا عن تجميد الخطاب الدينى؟

احترفنا جلد الذات، حتى أبت أنفسنا إلا أن تجلد، فأصبح خطابنا فى كل حادثة وحديث تحميلًا لأنفسنا بما لا طاقة لنا به، فحين نتحدث عن الإرهاب يوجهون حديثًا غير مباشر عن توفر كتاب «مبادئ الإرهابى الصغير» فى مؤسسات بعينها، دون أن يذكر أحد أن الإرهاب ليس صنيعة مؤسسات دينية أو رجال دين، بل نعلم جميعًا أنه صنيعة أجهزة مخابرات وأموال ملوثة، وأن الاستقطاب يحدث نتيجة ضعف اقتصادى وتربوى ونفسى وخلل مجتمعى فى منظومات متعددة أولها الأسرة، فيقحمون مؤسسات عدة فى الأمر عن وعى ناقص وإدراك ضيق لشمولية الصورة، ثم بعد هذه التلميحات ينتقلون مباشرة إلى جملة تتردد غيبًا دون فهم وهى «تجديد الخطاب الدينى».

وابتداءً نسميه خطابًا، فهو توجيه الحديث إلى عموم الجمهور فى أمر ما، فنجد مصطلحات الخطاب السياسى والخطاب الدينى وغيرها، مقصودًا بها طريقة مخاطبة العامة وإيصال المعلومة لهم فى شأن عام حتى تعم المنفعة منها وقد يحدث العكس بسبب سوء هذا الخطاب.

أما الخطاب الدينى فقد تردد هذا المصطلح كثيرًا بعد ظروف عصيبة مرت بها الدولة من مجابهة الإرهاب وصولًا إلى حوادث فتنة أو إرهاب مجتمعى لحالات فردية، فما كان إلا الحديث عن «تجديد الخطاب الدينى» على لسان كل من يملك رأيًا سديدًا قادهم فى ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى لأهداف عدة أولها تحجيم أخطار الخطاب الخاطئ فى ظروف لا تحتمل العبث.

وبعد فترة من هذا الحث وحتى الآن، نتلمس بصعوبة خطى تجديد الخطاب الدينى، بل إنه بدا أن الأمر قد يأخذ صورة مغايرة لمقصده، وبدا ظهور بعض التخبط بين رجال من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وبعض الدعاة الجدد، وعادت للطفو أقوال لا ملجأ منها ولا مناص، واختلط الأمر على الكثيرين عبثًا منهم وبهم، حتى أمسينا نفك تشابك خيوط ما كان لها أن تشتبك لو كان فهم المقصود من التجديد واضحًا.

فأصبح تجديد الخطاب الدينى مزادًا لمن يستطيع أن يفتح الباب أكثر، فتفاجأنا بفتاوى يرفضها العقل وتفاسير يأباها المنطق وكذا وجدنا مغالاة وتشددًا ممن لا ناقة لهم فى الدين إلا إظهار المعتدلين شعثًا غُبرًا هائمين فى أرض الفتوى بلا علم.

فالخلل بدأ حين لم يسع المسئولون فى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمنظمات المهتمة بشئون الخطاب الدينى إلى التلاقى فى نقطة محددة ووضع خريطة وطنية مجتمعية مؤسسة على حالة المجتمع المصرى تفصيلًا وتفردًا وتكوينًا يتكاتف الجميع فى تشكيلها وتوزيع الأدوار وتنفيذها، ووضع هدف محدد وخطة واضحة المعالم وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف وحل مشكلاتها وتصحيح الأدوار بما يتناسب مع القدرات وتقييم نسب النجاح والفشل واعتبار الأمر معركة لا رجوع عنها إلا بالنصر من أجل وطن تُسقى أرضه يوميًا بدماء حُماتِه أو أعدائهم بدلًا من إطلاق الأمر على عنانه والاعتماد على القدرات الفردية للبعض مما يصنع حالة صراع غير محددة الملامح ولكنها موجودة فجاء الخلل. أما وقد بانت النتائج حتى الآن ولم يتحقق بعد كل هذه المدة المطلوب من مفهوم التجديد، فذهبنا بين التغيير والِردة بلا وعى، فعلينا أن نتوقف أمام كل هذه المعطيات، وأن ننظر إلى ما يحدث من الجمهور تجاه «الأزهر الشريف» بعد أن بدا الأمر وكأن المقصود بتجديد الخطاب الدينى هو عزل شيخ الأزهر الشريف «د. أحمد الطيب» وتحجيم دور الأزهر وإضعاف علمائه فاستنفر الناس نفسًا وروحًا نتيجة هذا التصور الخاطئ، وساعد فى ذلك بعض الإعلاميين والصحفيين وأصحاب الرأى، فكانت النتيجة غير مرضية لمقصد الإصلاح المجتمعى تحت مظلة التجديد.

ولأن المجتمع المصرى يتنفس دينًا كما يصفونه، ولأن نظرية «التدين الفطرى» شائعة، على الرغم من ظهور أجيال جديدة لا تعرف مكانة الأزهر الشريف ولا تتحدث عن الدين إطلاقًا، إلا أننا نتحدث عن الناضجين الآن، فإن الحديث بالدين هو منطق غالبيتهم الأوحد، فإن الأمور هكذا لا تتجه إلى الرسو على ميناء لائق، ولذلك نطرح تساؤلات مثل:

- ماذا لو توقف الحديث عن تجديد الخطاب الدينى تماما؟، وماذا لو توقفت الكتابة عن هذا الشأن؟، وماذا لو تم التعاون بين شيخ الأزهر الشريف بما له من محبين وما يملك من فطنة وحكمة ووزير الأوقاف ومن سبق ذكرهم عاليًا أثناء هذا التوقف ليتم وضع تصور عام لقضية «أمن قومى» تسمى تجديد الخطاب الدينى والاستعانة فيها بشباب وعلماء من مختلف الأصوات ليتم وضع نمط مناسب للتجديد فيحدث تكاتف شعبى مع التجديد بدلًا من استغلاله لإثارة الفتن والضغائن والاستعداء الجمعى؟.

الشق الآخر هو التعاون بين المؤسسات غير الدينية المختلفة تحت نفس المظلة، فلو ظهرت هذه اللُحمة فى إطار لاندرجت تحته الجامعات والمنظمات والجمعيات وغيرها ولتم تنفيذ هذا التصور الجديد بشكل حقيقى دون مزايدة، بدلًا من هذا التخبط.

ودعونا نتذكر عهودًا مرت لم يعرف فيها زملاء العمل أو جيران المنزل كل ديانة الآخر ولم يهتم، فالتدين الذى يسمونه الآن، ليس تدينًا بقدر ما هو «ضمير»، ولنتذكر «جيمس هنرى بريستد» حين كتب «فجر الضمير» واصفًا الضمير الإنسانى بأنه «مصرى الجنسية»، فلم يكن المصرى القديم خائفًا من إلهه حين أتقن عمله، بقدر ما «كان إلهه قلبه» الذى يقوده إلى الخير، فكان «يدين بالضمير» و«ضميره دينه»، قبل أن ينظر إلى ربه وتعاليمه، وهذا يتفق مع كل الشرائع السماوية، ولذلك فإن إحياء الضمير الإنسانى ودرء الأخطاء الحالية وإجماع المنوط بهم على طريق واحد هو أول التجديد الحقيقى، لذلك أقول:

لن يضير تجميد الخطاب ولكن أيقظوا الضمير أولًا.

