التضامن: صرف تعويضات لضحايا حادث معدية المنوفية

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، باهتمام حادث غرق مركب نقل الركاب بناحية عزبة مدكور بشتامي بمركز الشهداء فى المنوفية، والذى وقع ظهر اليوم.



حيث وجهت "والى" فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة إلى موقع الحادث والذى أسفر عن وفاة 5 أفراد وإصابة 3 آخرين، موجهة بتكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى، ومقدمة التعازي للمتوفين ومتمنية الشفاء للمصابين.



وأكد محمد عثمان رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه فور وقوع الحادث انتقلت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن بالمنوفية برئاسة أحمد صابر مدير إدارة الإغاثة بالمديرية، إلى موقع الحادث لإجراء التدخلات الفورية اللازمة، كما قامت اللجنة بزيارة المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الشهداء وعددهم 3 مصابين منهم حالة بالرعاية المركزة، مشيرا إلى أن الحادث قد أسفر عن وفاة 5 أشخاص، جميعهم من قرية بشتامى مركز الشهداء بالمنوفية، وجاري المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بالمنوفية، والمساعدة في استخراج شهادات الوفاة وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة تقديم أوجه المساعدة للاسر المطلومة من برامج الوزارة المختلفة، وقد تم إيفاد رئيس الوحدة للمشاركة فى العزاء.



هذا ومن المقرر أن يتم صرف المساعدات للأسر فور استكمال المستندات الخاصة بالصرف، تطبيقا للقرار الوزاري رقم 334 لسنه 2012.