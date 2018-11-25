محمود خليل يكتب: تصريح بالقتل على «الهوية الدينية»

يقول الجبرتى واصفًا ما حدث للأقباط عقب وصول الفرنسيين إلى الإسكندرية عام ١٧٩٨: «طلب أمراء مصر التجار الإفرنج فحبسوا بعضهم بالقلعة، وبعضهم بأماكن الأمراء، وصاروا يفتشون بيوت النصارى الشوام والأقباط والأروام والكنائس والأديرة على الأسلحة، والعامة لا ترضى إلا أن يقتلوا النصارى واليهود فيمنعهم الحكام عنهم، ولولا ذلك المنع لقتلتهم العامة وقت الفتنة».

إنه مشهد عجيب ذلك الذى يحكيه «الجبرتى»، فالطرفان الرسمى والشعبى تحركا ضد النصارى واتهماهم من غير بينة بحيازة سلاح وشككا فى وطنيتهم وانتمائهم بشكل فيه تعميم، وتعاملوا معهم بمنطق «الخيانة على الهوية الدينية». مبادرة الأمراء المماليك (الحكام الرسميين) إلى التحرش بالنصارى هو الذى أغرى الأهالى بالدعوة إلى قتلهم هم واليهود واستئصال شأفتهم، ولم تكن هذه الدعوة لتبرز وسط العوام لولا ظهور المسئولين الرسميين فى المشهد، كما عبرت فى الوقت نفسه عن إحساس الأهالى بالعجز أمام الفرنسيين، فعالجوا هذا الإحساس بالدعوة إلى الانتقام من الحلقة الأضعف المتمثلة فى التجمعات الدينية المغايرة.

لم يكن الفرنسيون يفرقون بين مسلم ومسيحى فى العسف والظلم والجور، وكان المستنيرون من المشايخ حينذاك يفهمون ذلك، ويدافعون عن المسيحيين الذين يعيشون فوق تراب مصر، كما يدافعون عن المسلمين. يشهد على ذلك تلك الواقعة التى حدثت عام ١٧٩٨ بعد شهور قليلة من دخول الفرنسيين إلى مصر. فقد انتشرت شائعة بين الأهالى تقول إن الأسطول الإنجليزى حضر إلى ثغر الإسكندرية وحاربوا مراكب الفرنساوية الراسية بالميناء. واتفق أن بعض النصارى الشوام نقل عن رجل شريف يسمى أحمد الزرو، من أعيان التجار بوكالة الصابون، أنه تحدث بذلك، فأحضره الفرنسيون واستجوبوه، فزعم أنه سمع هذا الكلام من رجل نصرانى، فأحضره الفرنسيون وأمروا بقطع لسان الاثنين، أو يدفع كل واحد منهما ١٠٠ ريال فرانسة، نكالًا لهما وزجرًا عن الفضول فيما لا يعنيهما، فتشفع المشايخ، فلم تقبل شفاعتهم، ولم تنته المشكلة إلا بعد دفع المبلغ المطلوب تبرعًا من أحد التجار. لم يكن أمر الهجوم الإنجليزى إشاعة، بل كانت حقيقة واقعة، فقد تمكن الأسطول الإنجليزى من تدمير مراكب الفرنسيين فى ذلك الوقت ليقطع جسر الصلة بينهم وبين فرنسا.

ورغم حقيقة أن الظلم الفرنسى لا يفرق بين مسلم ومسيحى، لم يرتدع المسلمون عن النيل من النصارى. يحكى «الجبرتى» أن حادثة يصفها بالجزئية وقعت خلال العام الأول لدخول الفرنسيين إلى مصر، لكنها شديدة الدلالة فى هذا السياق. تقول القصة إن مجموعة من نصارى الشام كانوا يجلسون عند مسلم يعمل بالصيرفة، فذكر لهما – بقدر واضح من الشماتة- أن اثنين من المسلمين، هما السيد أحمد البدوى والسيد إبراهيم الدسوقى اتفقا على قتل كل من يمر بهما من النصارى. فلما سمع النصارى الشوام هذا الكلام جاوبه بعضهم بكلام غليظ وأسمعوه قبيح القول، فوقعت مشاجرة، تحرك على إثرها أحد النصارى، وذهب ليبلغ الجنرال الفرنسى «ديوى» بالواقعة. فأرسل الجنرال وقبض على ذلك الصيرفى وحبسه وسمّر حانوته وختم على داره، وتشفع فيه المشايخ عدة مرات، فأطلقوه بعد يومين، وأرسلوه إلى بيت الشيخ البكرى ليؤدب هناك بالضرب، أو يدفع ٥٠٠ ريال فرانسة، فضرب ١٠٠ سوط، وأخلى سبيله، وأفرجوا كذلك عن بقية المحبوسين.

ظلم المستعمر لا يفرق بين مسلم ومسيحى، كذلك بدا أداء جنود الحملة الفرنسية عندما دخلوا إلى مصر، كما ذكرت لك، كما أن أعمال السلب والنهب عندما تسيطر الفوضى على المشهد لا تفرق أيضًا بين مسلم ومسيحى. فالناس، سواء فى السحق أمام من يملك أدوات القوة. أحداث ثورة القاهرة الأولى التى اندلعت فى ٢٠ أكتوبر عام ١٧٩٨ تقدم العديد من المؤشرات على ما نذهب إليه. انطلقت شرارة الثورة بسبب حزمة من الإجراءات التى اتخذها المستعمر الفرنسى، كان من أخطرها الضرائب التى فرضها على الأملاك. هذه الضريبة وغيرها كانت تفرض على الجميع ولا تستثنى أحدًا، ولم تكن تخص المسلمين دون النصارى أو اليهود. فالكل كان يعانى منها ويكتوى بنارها. عقب هذه الإجراءات ثارت ثائرة العامة. يقول «الجبرتى»: «فانتبذ جماعة من العامة وتناجوا فى ذلك، ووافقهم على ذلك بعض المتعممين الذى لم ينظر فى عواقب الأمور، فتجمع الكثير من الغوغاء من غير رئيس يسوسهم، ولا قائد يقودهم، وأصبحوا يوم الأحد متحزبين، وعلى الجهاد عازمين، وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح وآلات الحرب والكفاح، وحضر السيد بدر وصحبته حشرات الحسينية وزعر الحارات البرانية ولهم صياح عظيم وهو جسيم ويقولون بصياح فى الكلام: نصر الله دين الإسلام».

أهم ما يلفت النظر فى الوصف السابق، الذى يقدمه «الجبرتى» لمقدمات ثورة القاهرة الأولى، حالة التعالى الغالبة عليه فى النظر إلى العوام، وقد بلغ به الأمر مبلغ وصفهم بـ«الحشرات» و«الغوغاء» وغير ذلك، بالإضافة إلى إشارته إلى أن الثورة اتخذت طابعًا دينيًا فهتفت بنصرة دين الإسلام، رغم أنه من الوارد جدًا أن يكون قد شارك فيها بعض النصارى واليهود، ممن تضرروا من الإجراءات التى تضرر منها المسلمون. تحرك الفرنسيون تحت قيادة «ديوى»، جنرال القاهرة، للقضاء على الفتنة فى مهدها، لكن الأحداث تقول إنهم لم يفلحوا فى ذلك، وأخذت الأمور فى التصاعد بصورة خطيرة ومنذرة بما هو أدهى، خصوصًا بعد أن تمكن الأهالى من السيطرة الكاملة على مداخل ومخارج القاهرة، وشرعوا فى إقامة المتاريس فى الحوارى والأزقة، استعدادًا للمواجهة القادمة مع الفرنسيين. وما إن بدأ الفرنساوية فى «بندفة» المتترسين وإمطارهم بوابل من الرصاص حتى اختلفت الأمور، فزلزلت الأرض من تحت أقدام الثوار.

بدأت الدماء تنسال فى كل حدب وصوب، فجن الأهالى، وثارث ثائرتهم. يقول «الجبرتى»: «وعند ذلك زاد الحال وكثر الرجف والزلزال، وخرجت العامة عن الحد، وبالغوا فى القضية بالعكس والطرد، وامتدت أيديهم إلى النهب والخطف والسلب، فهجموا على حارة الجوانية ونهبوا دور نصارى الشوام والأروام وما جاورهم من بيوت المسلمين على التمام، وأخذوا الودائع والأمانات، وسبوا النساء والبنات، وأكثروا من المعايب، ولم يفكروا فى العواقب، وباتوا تلك الليلة سهرانين، وعلى هذه الحال مستمرين». ما إن شعر العوام بقوة قبضة الفرنسيين عليهم وعجزهم عن مواجهة رصاصاتهم حتى استداروا إلى الحلقة الأضعف المتمثلة فى نصارى الشوام والأروام، ولا يذكر «الجبرتى» أنهم تحركوا إلى النصارى الأقباط من أهل مصر، ولا نستطيع أن نقرر على وجه التحديد هل كان ذلك سهوًا منه، أم قرارًا اتخذه الثائرون.

فى كل الأحوال تواصلت عمليات السلب والنهب، وبلغ الأمر حد أسر بنات وسيدات البيوت النصرانية واعتبارهن سبايا. لم تهدأ الأمور إلا بعد أن استخدم الفرنسيون القوة فى مواجهة الثائرين، فهرعوا إلى دورهم واختبأوا، ثم ذهب المشايخ إلى سارى عسكر الفرنسيين (بونابرت)، طالبين منه إيقاف القصف والضرب فاستجاب لهم بعد أن أنبهم ووبخهم. ولم يفوّت النصارى الأروام فرصة الانتقام بعد أن ركب الفرنسيون الموقف. يقول «الجبرتى»: «وتحزبت نصارى الشوام، وجماعة أيضًا من الأروام الذين انتهبت دورهم بالحارة الجوانية ليشكو إلى كبير الفرنسيس ما لحقهم من الرزية، واغتنموا الفرصة فى المسلمين، وأظهروا ما هو بقلوبهم كمين، وضربوا فيهم المضارب، وكأنهم شاركوا الإفرنج فى النوائب، وما قصدهم المسلمون، ونهبوا ما لديهم إلا لكونهم منسوبين إليهم، مع أن المسلمين الذين جاوروهم نهبهم الزعر أيضًا وسلبوهم، وكذلك خان الملايات المعلوم الذى عند باب حارة الروم، وفيه بضائع المسلمين وودائع الغائبين، وانتدب برطلمين للعسس، وبث أعوانه فى الجهات يتجسسون فى الطرقات فيقبضون على الناس بحسب أغراضهم، وما ينهيه النصارى من أبغاضهم، فيحكم فيهم بمراده».

تكشف الفقرة السابقة عن المكنون لدى كل طرف من الطرفين، المسلم والنصرانى، فى ذلك الوقت. فالمسلمون اعتبروا النصارى طابورًا خامسًا للإفرنج الغزاة، واستحلوا أرواحهم وأموالهم ونساءهم بناء على ذلك. «الجبرتى» نفسه يتبنى هذه الفكرة حين يقول: «وما قصدهم المسلمون، ونهبوا ما لديهم إلا لكونهم منسوبين إليهم»، أى منسوبين إلى الغزاة الفرنسيين، وهو كلام مرسل لم يبرهن عليه المؤرخ، وقد حاول التخفيف من هذه الفكرة العجيبة من خلال الحديث عن أن الزعر نهبوا المسلمين كما نهبوا النصارى، ونسى أن يذكر أن الفرنسيين استبدوا بالمصريين من كل الأطياف، وأن النصارى لم يكونوا فى صفهم، بل كانوا يعانون منهم كما يعانى المسلمون. من جهة أخرى تظهر هذه الفقرة أن الطرف الآخر حاول الانتقام من المسلمين وبرر لنفسه التجسس لحساب المستعمر، وبرر الأمر لنفسه بما حاق به وبأهله من الأذى. وللأسف الشديد فإن هذه الأفكار ما زالت تتسكع فى مصرنا المعاصرة فى صور وأشكال قد تبدو جديدة، لكنها تمتد بجذورها إلى ثقافة شعبية مشوهة ترسخت عبر السنين.

