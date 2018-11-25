معسكر مغلق لمنتخب كرة الصالات لمواجهة شباب السعودية

اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة الصالات بقياده هشام صالح ونادر رشاد (18) لاعبًا للدخول في معسكر مغلق من يوم ٢٦ نوفمبر الجاري وحتى ٣ ديسمبر المقبل في أحد فنادق مصر الجديده؛ للعب مباراتين وديتين مع منتخب السعودية أيّام ٢٩ نوفمبر و٣ ديسمبر في استاد القاهره في إطار الاستعداد لتصفيات أمم إفريقيا التي ستبدأ في أبريل 2019.

وجائت القائمة كالتالي:

جمال عبد الناصر - بوفون -رجب رمضان - ميزو - موزه -ايكا -مصطفي عيد - محمد منصور -محمد سمكه - كوكي - عصام علاء

- دهب - سعيد انربك - حمو - يوسف محسن - مؤمن حمدان - بلال السيد - مصطفى عبد المجيد