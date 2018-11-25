الشاعر رفعت سلام: "عكوفي على الترجمة فارق فى تجربتى الذاتية"

أكد الشاعر والمترجم رفعت سلام، إن عكوفه على الترجمة كان فارقا فى تجربته الذاتية، وأن تخلي الشاعر عن شعريته خلال القيام بعمل الترجمة من أهم الشروط التى يجب أن توفر له التجربة.



وأضاف "سلام" خلال ندوة مناقشة كتاب"النهار الآتى" للكاتب أحمد سراج بمجلة الأهرام العربي، منذ قليل، أن تعامله مع نصوص التراث بلا تقديس.



يذكر أن كتاب النهار الآتي يناقشه نخبة من شعراء مصر وأكاديمييها ومنهم محمد عبدالمطلب، واعتدال عثمان، وأبواليزيد الشرقاوي، ومحمد عليم، ومحمد عليوة، ومحمد السيد إسماعيل، وأحمد بلبولة، وأحمد المريخي، وأحمد فرحات، وفارس خضر، ومدحت صفوت، ومصطفى عبادة، وأحمد حسن، ويديرها الشاعر: عزمي عبدالوهاب، رئيس القسم الثقافي بالمجلة.

