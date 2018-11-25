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اقتصاد
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:51 م

وزير التجارة: أسعى لتعزيز التعاون بين مصر والدول الخارجية

المهندس عمرو نصار
المهندس عمرو نصار
دعاء أبو العزم
dostor.org/2410901

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنه يعمل على تعزيز العلاقة بين مصر والدول الخارجية تجاريا.

وأضاف "نصار" خلال كلمته بمؤتمر عقد اليوم، بغرفة التجارة الفرنسية، إنه يسعي في كل زياراته للخارج للترويج للشركات المصرية حتى يمكنها زيادة الصادرات الخاصة بها ولكي تقوم بدورها نحو دعم الاقتصاد المصري.

ولفت الوزير، إلى أنه يركز بشكل عام على ضبط الميزان التجاري بين مصر والدول الخارجية ويركز على التصدير بشكل عام.

وأشار الوزير إلى أنه بحاجة إلى تكاتف من قبل الحكومة بشكل عام لأنه لن يستطيع أن يحل جميع الأزمات بمفرده، مؤكدا أن تأثير الحكومة على تنمية الصناعة يعتبر أمرًا هام للغاية.

وشارك في فاعليات الغرفة محمود القيسي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وحسن بهنام مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، وكريم أمام مسؤل لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية.

وشمل اللقاء أهم المشاريع والتطورات التي طرأت علي الوزارة وأيضا استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.

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