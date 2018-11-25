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فن
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:50 م

مطربة أوروجوايانية تقدم أغنية "إلى روسيا مع الحب"

ناتاليا أوريرو
ناتاليا أوريرو
dostor.org/2410900

أصدرت المغنية الأوروجوايانية ناتاليا أوريرو أغنية "إلى روسيا مع الحب" التي صورتها في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقدمت الفنانة المعروفة في روسيا لأدائها في مسلسل "ملاك متوحش" أغنية "To Russia with Love" باللغة الإسبانية، مع بعض العبارات باللغتين الإنجليزية والروسية.

ويظهر فيديو كليب الأغنية، الذي صور في بالاشيخا، أكبر مدينة في ضواحي موسكو، الفنانة وهي تصل مدينة "أوريروفو" الخيالية للقاء المعجبات بها وتحضر لهن فساتين جميلة وتقيم لهن حفلا بمناسبة عيد رأس السنة.

وفي نهاية الكليب تهنئ أورويرو الجميع بعيد رأس السنة.

وعبرت المغنية في حديث لصحيفة "روسيسكايا جازيتا"، عن رغبتها في تسجيل ألبوم موسيقي باللغة الروسية كاملا، مؤكدة اهتمامها بتعلمها.

وقالت: "كل مرة أزور روسيا أتعلم كلمات جديدة، فهي لغة صعبة، واللغة الإسبانية صعبة أيضا، لكني أود أن أغني باللغة الروسية أكثر مما أفعله باللغة الإنجليزية".

يشار إلى أن أغنية "إلى روسيا مع الحب" ليست أول عمل فني تطلقه المغنية الأوروجوايانية باللغة الروسية.

ففي الصيف الماضي، نشرت أورويرو أغنية بعنوان "United by fate"، أثناء كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

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