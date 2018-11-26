أسعار الفاكهة اليوم.. "البرتقال البلدى" بـ6 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الإثنين، حالة من التباين.



وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 4 و6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات والبرتقال الصيفي بين 6 و8 جنيهات، والجريب فروت ما بين 6 و12 جنيهًا.



وتراوح سعر التفاح المصري بين 12 إلى 18 جنيهًا، والليمون البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، والليمون بين 7 إلى 11 جنيهًا، والعنب البناتي الأصفر بين 8 إلى 12 جنيهًا، والعنب البناتي الأحمر بين 8 إلى 10 جنيهات، وبلح سلمى بين 10 إلى 14 جنيهًا، والبلح البارحي بين 12 و18 جنيهًا.

