الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية بالقدس ضد اعتقال المحافظ

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، وقفة في شارع صلاح الدين بمدينة القدس احتجاجا على اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، دعت لها مجموعات شبابية بالمدينة.



وأوضح شهود عيان أن جنود الاحتلال والضباط حاصروا الوقفة السلمية في شارع صلاح الدين وقاموا بتصوير كافة المشاركين وبصورة مفاجئة ألقوا القنابل الصوتية باتجاههم لاجبارهم على ترك المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة أثناء تصويره الوقفة الاحتجاجية.

وقامت القوات بمصادرة الأعلام الفلسطينية التي علقت في محيط الوقفة.

ومددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث حتى الخميس المقبل، بعد اختطافه فجرا من منزله بحي سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفاد محامون، بأن سلطات الاحتلال مددت اعتقال المحافظ غيث، بحجة التحقيق حتى الخميس المقبل دون أن توضح سبب الاعتقال.