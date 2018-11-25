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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:06 م

السفر عليه خصومات في مهرجان تخفيضات البلاك فرايداي

أرشيفية
أرشيفية
dostor.org/2410820

أصبح نوفمبر من كل عام شهر الرواج وانتعاش الأسواق في تزاحم المستهلكين عالميا على عمليات الشراء سواء في مراكز التسوق أو أونلاين لمختلف المنتجات، حتى وصلت إلى الرحلات السياحية، والسبب هو البلاك فرايداي Black Friday أو الجمعة السوداء، التي يقف عليها الجمهور بالطوابير، في ظل ارتفاع الأسعار، وتسمى أحيانا في الوطن العربي بـالجمعة البيضاء، وتكون الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام لذلك غير محددة اليوم في الشهر.

 

وهو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة، ويكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، حيث تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، ولكن الأمر تطور ليشمل الرحلات السياحية الداخلية والخارجية.

 

وبدأ قطاع السفر اقتحام البلاك فرايداي من خلال عروض خاصة تقدمها شركات السياحة في مصر على رحلاتها الداخلية والخارجية في شهر نوفمبر، وأبرزها موقع "ترافل يلا"، الذي أطلق "يلا فرايداي" ليمنح تخفيضات على أسعار جميع الرحلات والفنادق داخل مصر وخارجها بنسبة 13%، وأشهرها إلى الأقصر وأسوان، التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهري ديسمبر ويناير، وأيضا على الرحلات والفنادق خارج مصر وأبرزها دبي وباريس وتركيا وبيروت ولندن، وتستمر هذه الخصومات للعملاء الراغبين في الحجز حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، للتشجيع على السفر وقضاء الأجازات في المدن السياحية المصرية، والمقاصد العالمية بأسعار خاصة.

 

وتعود تسمية البلاك فرايداي أو الجمعة السوداء إلى القرن الـ 19، حيث ارتبط ذلك بالأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة، والذي شكل ضربة كبرى للاقتصاد الأمريكي، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية في أمريكا، وتعافت منها عن طريق الإعلان عن تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدلا من كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع، ومنذ ذلك اليوم أصبح تقليدا في أمريكا تقوم كبرى المتاجر والمحال والوكالات بعمل تخفيضات على منتجاتها تصل إلى 90%، ثم تعود إلى سعرها الطبيعي بعد انقضاء فترة عروض الجمعة السوداء.

 

أما وصف هذا اليوم باللون الأسود فهو ليس ناتج عن الكراهية أو التشاؤم، وقد أعطيت هذه التسمية أول مرة في عام 1960 من قبل شرطة مدينة فيلاديلفيا التي أعطت هذا المسمى، لظهور اختناقات مرورية كبيرة وتجمهر وطوابير طويلة أمام المحلات طوال هذا اليوم المعروف بالتسوق، فوصفته بالجمعة السوداء للتعبير عن تلك الفوضى والازدحامات في حركة المرور من مشاة وسيارات.


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