الجيش اليمني يسيطر على حصن باقم والقرى المحيطة به في صعدة

تمكن الجيش اليمني من السيطرة على تبة "رمدان" وحصن "باقم" والقرى المحيطة به بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة.



وقالت مصادر عسكرية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في باقم، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد فيما وتمكن الفريق الهندسي في محور علب من نزع أكثر من 500 لغم في مديرية باقم محافظة صعدة.



وحسب المصادر اليمنية فإن المعارك لا تزال مستمرة، وان تعزيزات كبيرة لقوات الجيش وصلت بهدف استكمال تحرير مركز مديرية باقم.