القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
اقتصاد
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:51 ص

أسعار الرخام اليوم.. و"الجلالة روز" بـ170 جنيهًا

أسعار الرخام اليوم..
سيد ابراهيم
dostor.org/2410813

تشهد أسعار الرخام، ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الإثنين ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها: "النقل والنولون"، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية، ورصدت "الدستور" خلال جولة ميدانية لمصانع تصنيع الرخام بشق الثعبان تراوح سعر المتر الطولي بين 45 و65 جنيهًا؛ حسب عبدالحميد حسان، صاحب ورشة رخام.

وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح، بين 145 و200 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة بين 135 و190 جنيهًا، ومتر الجلالة روز بين 120 و170 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 210 و280 جنيهًا للمتر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

منذ أقل من شهرين

البترول: مدن جديدة تدخل مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

الآن

والدة الطالبة "إيمان" تروي تفاصيل انتحار ابنتها (فيديو)

محمد الباز يكتب: الرسول يخاطب أصحابه بلغة عصرهم

حقيقة تدريب زيدان لمنتخب قطر

"حتى يتبين الحق".. أمين صندوق الوفد يكشف أسباب اعتذاره عن منصبه

ads
الأكثر قراءة

طبيب: الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب في أمريكا (فيديو)

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

"مسيلمة الكذاب وسجاح".. أبواق الإخوان الكاذبة تسيطر على عقل "حسن نافعة"

أسرار مقتل معلمة على يد طالب: والدتها الكفيفة اكتشفت الجريمة

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

طبيب: الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب في أمريكا (فيديو)

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

"مسيلمة الكذاب وسجاح".. أبواق الإخوان الكاذبة تسيطر على عقل "حسن نافعة"

أسرار مقتل معلمة على يد طالب: والدتها الكفيفة اكتشفت الجريمة

ads
كشكول

المحرصاوى.. إساءة الطلاب للجامعة ترتد إليهم ومواقع التدمير الإجتماعى لا تفيد

أهم التكنولوجيات والبرامج الحديثة في ندوة بحاسبات عين شمس

إقبال كبير من طلاب وأساتذة "أصول الدين" على معرض كتاب الكلية

إنطلاق الإمتحانات التجريبية بكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ

"التأمين على أرباب العهد" ندوة بجامعة عين شمس

الأمصار

ملك البحرين يمنح ولي عهد السعودية وسام الدرجة الممتازة "صور"

التحالف العربي: تدمير 36 لغم بحري زرعهم تنظيم الحوثي

ليبيا.. إنقاذ 27 مهاجر غير شرعي من الغرق

تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهاب

محمد بن سلمان: تربطنا علاقة قوية بالإمارات

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

لقاح جديد للقضاء على مرض ألزهايمر

بعد 5 آلاف عام.. لعبة أور الملكية تعود إلى العراق‎

تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها بسبب رسالة مجهولة

الصحة

اكتشاف بروتين خطير في عيون البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎