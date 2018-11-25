الري تزيل 48 حالة تعد على ترعة الخضراوية بزفتى (صور)

واصلت وزارة الري فى إزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.



وقال المهندس عماد عبد الستار، مدير عام ري زفتى، إنه تم إزالة 48 حالة تعد تتضمن مبانى وتشوينات على ترعة الخضراوية بمحافظة الغربية وذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل واسترداد أراضى الدولة.