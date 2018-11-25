النجمة يستعيد صدارة الدوري اللبناني بفارق الأهداف عن العهد

استعاد النجمة صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم بفارق الأهداف عن العهد حامل اللقب بعدما اكتسح ضيفه الصفاء متذيل الترتيب 4-1 اليوم الأحد.



ورفع النجمة رصيده إلى 22 نقطة من ثماني مباريات بفارق الأهداف عن العهد الذي تراجع للمركز الثاني بعد فوزه بصعوبة في الوقت القاتل على السلام زغرتا 1-صفر بينما ظل رصيد الصفاء أربع نقاط في ذيل الترتيب.



وهيمن النجمة، الذي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم، على المباراة وتوج تفوقه بهدفين متتالين للبرازيلي فيليبي دو سانتوس في الدقيقتين 22 و44 ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف هذا الموسم.



وأضاف أبو بكر المل الهدف الثالث في الدقيقة 80 قبل أن يعزز البديل علي علاء الدين النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 88.



وقلص الغاني ارنست أنانج الفارق عندما سجل هدف الصفاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وعانى العهد كثيرا قبل فوزه على ضيفه السلام زغرتا بفضل هدف البديل مصطفى كساب في الدقيقة الأخيرة.



وأهدر الأنصار نقطتين ثمينتين بتعادله في الدقيقة الأخيرة مع مستضيفه طرابلس المتعثر 2-2 ليظل الأنصار في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الاخاء الأهلي عاليه ولكل منهما 14 نقطة.



وافتتح عبد الله المغربي التسجيل لطرابلس في الدقيقة 22 بعد تمريرة عرضية من عبدالله عيش.



وأدرك السنغالي الحاج مالك التعادل للأنصار في الدقيقة 38 قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه بعد متابعة كرة ارتدت من نزيه أسعد حارس مرمى طرابلس في الدقيقة 58 ليعزز مالك انفراده بصدارة قائمة الهدافين برصيد ثمانية أهداف.



وأنقذ خالد العلي فريقه من الخسارة بتسجيل هدف التعادل لطرابلس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وتراجع السلام للمركز السابع برصيد ثماني نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الشباب الغازية وطرابلس في المركزين العاشر والحادي عشرعلى الترتيب.