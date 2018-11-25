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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:46 م

إشبيلية يفلت من فخ بلد الوليد ويتصدر الدوري الإسباني

إشبيلية يفلت من فخ
dostor.org/2410796

ارتقى إشبيلية إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1/  صفر على ضيفه بلد الوليد اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل أتلتيك بلباو 1 /1 مع ضيفه خيتافي.

وارتفع رصيد إشبيلية، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 26 نقطة في الصدارة، متفوقا بنقطة واحدة على أقرب ملاحقيه برشلونة.

في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد، الذي أخفق في تحقيق أي فوز بالبطولة خلال مبارياته الأربع الأخيرة، عند 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقمص أندريه سيلفا دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 30.

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