حارس عقار يختطف طفل ويبيعه على "فيس بوك" مقابل 60 ألف جنيه

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، فى إعادة طفل مختطف، تم بيعه لإحدى الأسر بدمياط من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعى بمبلغ 60 ألف جنيه.



تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، من "شيرين. ا. ا"، مُقيمة بمنطقة العصافرة قبلى بدائرة القسم، بأنها حال توجهها لأحد الأطباء صحبة زوجها، صاحب محل ملابس، تاركة نجليها (أحمد 6 سنوات- وشقيقه ياسين 3 سنوات) أبنائها من طليقها، بصحبة حارس عقار سكنها المدعو "خليل. خ. ع، 27 سنة"، مُقيم بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة، ولدى عودتها فوجئت بحارس العقار يبلغها بإختفاء ابنها ياسين أثناء لهوه بالشارع.



على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الحادث حارس العقار.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لمروره بضائقة مالية، وما تلاحظ له من إهمال والدة الطفل فى رعايته وتركه لفترات طويلة، فاختمرت فى ذهنه فكرة بيعه تحقيقا للاستفادة المادية، فصور الطفل وعرض صورته بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، وما أن قوبل عرضه من أحد الأشخاص قام بتنفيذ مخططه بأن اختطف الطفل وباعه مقابل 60 ألف جنيه إلى صاحب مخبز "مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط"، وزوجته "ربة منزل"، وأرشد عن المبلغ.



وبتكثيف الجهود تم ضبط صاحب المخبز وزوجته، وبمواجهتهما أيدا ما ورد باعترافات المتهم، وأضاف صاحب المخبز، أنه نظرا لعدم قدرته على الإنجاب ورغبته وزوجته فى تبنى طفل، قام بالاتفاق مع المتهم على تنفيذ ذلك، وأرشدا عن الطفل.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.