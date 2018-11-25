دوري بلس | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot الاسطورة اليوم 25/11/2018

دوري بلس مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة أون لاين الاسطورة كورة ستار كورة لايف، يُواجه نادي الاتحاد السعودي نادي الأهلي السعودي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الملك محمد بن سلمان” وتُعد هذه المباراة من أهم المباريات في الجولة العاشرة من البطولة، حيث يتقابل فريقان عملاقان في كرة القدم، هذه المباراة العديد من جماهير الفرقتين خاصة والجماهير السعودية عامة.





مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة بتوقيت السعودية، وفي تمام الرابعة وأربعين دقيقة بالتوقيت العالمي جرينتش، كما سيتم عرض اللقاء عبر قناة دوري بلس و قناة KSA sport 1، ويُعلق على القناة الأخيرة الكابتن فهد العتيبي.