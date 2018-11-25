برشلونة يعلن غياب رافينيا عن الملاعب للإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه البرازيلي رافينيا سوف يغيب لفترة طويلة عن صفوفه بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضح النادي الإسباني - في بيان صادر اليوم الأحد - أن رافينيا تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسري، لافتا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد المضي للعلاج الجراحي.

ودخل رافينيا (25 عاما) كبديل مطلع الشوط الثاني في مباراة السبت بين المتصدر برشلونة ومضيفه أتلتيكو مدريد، وشارك حتى النهاية، وبدا غير مرتاح في مراحل عدة خلال المباراة.

وكان فريق برشلونة قد خطف تعادلا صعبا ضد أتلتيكو مدريد بهدف من الفرنسى عثمان ديمبلى بالدقيقة 90 من المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".