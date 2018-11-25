"صفحات منسية في حياة بعض المشاهير".. كتاب جديد لـ محمد صلاح زكريا

يصدر قريبا وتزامنا مع معرض الكتاب القادم كتاب "صفحات منسية في حياة بعض المشاهير"، للروائي والكاتب محمد صلاح زكريا، وذلك عن دار السعيد للنشر والتوزيع.



وقال زكريا في تصدير الكتاب: "أعتقد أننا بحاجة ملحة لإعادة قراءة سير كثير من الشخصيات والمشاهير بعيدا عن أية توجهات أو فرضيات وأحكام مسبقة، ومع عصر المعلومات وسهولة تداولها كان من المفترض كشف كثير من الحقائق ودحض كل الافتراءات لكننا وجدنا أنفسنا امام كم كبير من المعلومات التي تتناقض مع بعضها".



وتاهت الحقيقة وسط حملات التشكيك والتشهير، بل أصبحت الموضة الآن هي الهجوم على شخصيات تاريخية والصاق كثير من التهم والحقائق المغلوطة وتشويه صورتها أمام الأجيال الجديدة، وكأن التاريخ أصبح مستباحا نمسك معولا ونهدم ما نريد دون محاسبة أو ترك المجال للمتخصصين تصحيح كل المفاهيم الخاطئة.