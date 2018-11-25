محمد بن سلمان يغادر الإمارات بعد زيارة قصيرة

غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مساء اليوم، الإمارات بعد زيارة قصيرة، وكان في وداعه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وقادة ومسئولون آخرون.



من جانبه بعث محمد بن سلمان برقية شكر لابن زايد، معربا عن بالغ امتنانه وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"



وأضاف في برقيته: "أكدت هذه الزيارة العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة".



كما تقدم بن سلمان لولي عهد أبوظبي بالتهنئة على التنظيم الناجح لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس للعام العاشر في أبوظبي.



