بدء ندوة مناقشة "النهار الآتى" لـ أحمد سراج باﻷهرام العربي

بدأت منذ قليل، ندوة مناقشة كتاب "النهار الآتى"، للكاتب أحمد سراج بمجلة الأهرام العربي.



يناقش الكتاب نخبة من أكاديمي مصر وشعرائها ومنهم، محمد عبدالمطلب، واعتدال عثمان، وأبواليزيد الشرقاوي، ومحمد عليم، ومحمد عليوة، ومحمد السيد إسماعيل، وأحمد بلبولة، وأحمد فرحات، وفارس خضر، وأحمد المريخي، وأسامة جاد، ومصطفى عبادة، وأحمد حسن، ومدحت صفوت، ويديرها الشاعر: عزمي عبدالوهاب رئيس القسم الثقافي بالمجلة.



يذكر أن "النهار الآتي" هو الجزء الثاني من مشروع سراج الأدبي الموسوم بأدب المصريين، وقد صدر الجزء الأول (أدب المصريين شهادات ورؤى) عام 2016 وحوى شهادات لستة وستين كاتبًا مصريًّا ونصوصهم والتعريف بهم، مع مناقشة أهم التغيرات التي طرأت على النص الأدبي بعد ثورة يناير.