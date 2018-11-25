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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:29 م

شجرة كريسماس في ألمانيا تحطم رقما قياسيا عالميا

شجرة كريسماس في ألمانيا
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حطمت شجرة كريسماس يبلغ ارتفاعها نحو 18 مترا، صممها متطوعون في مدينة جيرا شرقي ألمانيا، رقما قياسيا عالميا.

وقال بيرند ليمان من جمعية "وي فور كيدز"، وهي واحدة من المجموعات التي نظمت هذا المشروع، إن المعهد الألماني للأرقام القياسية "آر آي دي" أقربأن الشجرة المؤلفة من الصناديق حققت رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بسبب ارتفاعها.

وأضاف ليمان اليوم الأحد أن شجرة الكريسماس يبلغ طولها 17.88 متر،وهي مصنوعة من 2790 صندوقا تستخدم لتخزين المشروبات.

وأراد المشاركون الذين اعداد الشجرة لفت الانتباه إلى الأطفال الفقراء في ألمانيا ومعنى العمل التطوعي.

وذكر ليمان أن الرقم القياسي السابق كان 12 مترا و1200 صندوق.

وتسعى جمعية "وي فور كيدز" إلى مساعدة الأطفال الذين يحتاجون إلى العون، وفقا للجمعية.

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