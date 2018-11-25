الدورة الثالثة لمهرجان أفلام الهجرة الدولي تنطلق.. ٢٨ نوفمبر

تستضيف المنظمة الدولية للهجرة مهرجان أفلام الهجرة الدولي السنوي في الفترة من 28 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2018.

وذكر بيان وزعه المكتب الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الأحد، انه تم إختيار هذه الأفلام لتمهيد الطريق لتوسيع نطاق المناقشات حول الهجرة بين الجمهور العام. وتناقش الأفلام موضوعات مهمة حول الهجرة مثل هجرة العمال وإدارة الحدود والأطفال المتنقلين عبر الحدود.

ويعقد المهرجان هذا العام تحت شعار "الوعد وتحدي الهجرة، والمساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون لمجتمعاتهم".

وتعرض مكاتب المنظمة الدولية للهجرة أفلام المهرجان في وقت واحد في أكثر من 100 دولة. في مصر، ستكون العروض في مواقع مختلفة، في كل من القاهرة والإسكندرية. وحضور العروض مجاني ومفتوح للجمهور في دور السينما والمراكز الثقافية ومنها المركز الثقافي الألماني والمركز الثقافي الهولندي ومركز الچزويت الثقافي.

ويتضمن المهرجان الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وأفلام الخيال، التي تلبي احتياجات الشباب والكبار على حد سواء. وتعرض قصص الأشخاص المتنقلين وتأثير ذلك على المجتمعات التي تستقبلهم.