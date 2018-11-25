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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:46 م

انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لتطوير المعاهد القومية

انطلاق فعاليات المؤتمر
أ ش أ
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انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الثاني لتطوير المعاهد القومية الذي تنظمه الجمعية العامة للمعاهد القومية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمدارس النصر بمصر الجديدة.
حضر حفل الافتتاح محمد الشيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ورئيس المؤتمر، وإليزابيث وايت المستشار الثقافي البريطاني، وريهام بطرس المدير الإقليمي لمشروع تقدم بالمجلس البريطاني، وفيرونيك كناب الملحق التعليمي بالسفارة الفرنسية.
وأكد محمد الشيمي، في كلمته خلال الافتتاح، اهتمام الجمعية العامة، بتنفيذ توصيات المؤتمر الأول والذي أقيم في أغسطس 2017، وتبني محاور جديدة لهذا العام وهي: الأخلاق، والانتماء، بالإضافة إلى التنمية المهنية للمعلمين والعمل على تحقيق الرؤية المستقبلية للتعليم في مصر.
من جهتها نوهت إليزابيث وايت المستشار الثقافي البريطاني ومدير المجلس البريطاني للثقافة بالمشاريع المشتركة بين المجلس البريطاني والمعاهد القومية والتدريبات المتنوعة لمعلمي المعاهد القومية، وإعداد كوادر مدربين معتمدين من معلمي المعاهد القومية والمشاريع التربوية المتميزة التي ينفذها المجلس البريطاني بالشراكة مع مدارس المعاهد القومية.
وقالت إن من بين هذه المشاريع مسابقة المدرسة الدولية ومشروع "تقدم" الذي يقام بمدارس القوميات وتم فيه تدريب عدد ما يقرب من (1000) طالب من المرحلة الثانوية على البحث العلمي والعمل الجماعي؛ لخدمة بلدهم ومجتمعهم.
وألقت فيرونيك كناب كلمة عبرت فيها عن سعادتها بالعمل والتعاون مع مدارس المعاهد القومية فيما يختص باللغة الفرنسية، والمواد التي يتم تدريسها بالفرنسية وأمناء المكتبات وفعاليات يوم الفرانكفونية الذي تشارك فيه مدارس المعاهد القومية كل عام.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية، عرض فيلمين الأول بعنوان " لا للتنمر" من تمثيل الطلاب أحدهما باللغة العربية من مدرسة "ليسيه الهرم"، والثاني باللغة الإنجليزية من مدرسة "بورسعيد بالزمالك".
كما تم عرض تعريفي بورش العمل وعددها (28) ورشة أقامها مجموعة من مدربي المعاهد القومية المعتمدين من جهات دولية كالسوربون وكامبريدج والمجلس الثقافي البريطاني، وبعض الضيوف ممثلي وزارة الآثار والمعهد الفرنسي والمجلس الثقافي البريطاني ومركز الاختبارات الدولية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
كما تناولت ورش العمل الاستراتيجيات التعليمية الجديدة مثل (الفصل المقلوب، وبنك المعرفة)، واستخدام التكنولوجيا في التدريس واستخدام (الأغاني، والصحافة، والمسرح) في تدريس اللغات.
وانتهت فعاليات المؤتمر بأغنية "المسألة أخلاق" التي نفذتها مدرسة النصر بنات بالشاطبي في إطار مبادرة "المسألة أخلاق" التي تبنتها المعاهد القومية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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