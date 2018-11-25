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اقتصاد
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:44 م

"الصادرات والواردات": 78.4 مليار دولار قيمة تجارة مصر الخارجية خلال 10 أشهر

الصادرات والواردات:
أ ش أ
dostor.org/2410722

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لمصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 78.4 مليار دولار في مقابل 67.096 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 14.4%.
وأوضحت تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي حصلت وكالة أنباء الشرق على نسخة منه، أن حجم التجارة ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 9.7% ليسجل نحو 8.053 مليار دولار مقابل 7.271 مليار دولار خلال أكتوبر 2017.
وزادت قيمة العجز في الميزان التجاري بنحو 7.13 مليار دولار لتسجل 37.123 مليار دولار خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018 " في مقابل 29.993 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 24%. واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 30% من قيمة تجارة مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 23.534 مليار دولار في مقابل 21.658 مليار دولار بنمو 8%، منهم 2.036 مليار دولار صادرات مصرية لها في مقابل واردات منها بقيمة 17.327 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التجارة مع الدول العربية خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018 " لتبلغ نحو 11.508 مليار دولار في مقابل 10.183 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، منهم 7.515 مليار دولار صادرات مصرية لها في مقابل واردات منها بقيمة 3.993 مليار دولار.
وزادت قيمة التجارة مع الدول الإفريقية بدون العربية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ نحو 2.117 مليار دولار في مقابل 1.748 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، منهم 1.253 مليار دولار صادرات مصرية لها في مقابل واردات منها بقيمة 864 مليون دولار.
وارتفعت قيمة التجارة مع الولايات خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018 " لتبلغ نحو 5.75 مليار دولار في مقابل 4.246 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، منهم 1.299 مليار دولار صادرات مصرية لها في مقابل واردات منها بقيمة 4.451 مليار دولار
وارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 20.642 مليار دولار في مقابل 18.551 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017
وأوضح التقرير، نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 4.7% خلال شهر أكتوبر الماضي لتبلغ 2.036 مليار دولار في مقابل 1.945 مليار دولار خلال أكتوبر 2017.
و زادت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018 " لتسجل نحو 4.507 مليار دولار في مقابل 3.622 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 24.4%، والكتب والمصنفات الفنية بنسبة 39.9 % لتبلغ 12 مليون دولار في مقابل 9 ملايين دولار، والصناعات الطبية بنسبة 14.9% لتبلغ 434 مليار دولار مقابل 378 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بنسبة 10.6% لتبلغ 749 مليون دولار مقابل 677 مليون دولار.
وارتفعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 8.3% لتبلغ نحو 1.307 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري في مقابل 1.207 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، والصناعات اليدوية بنسبة 7.8% لتبلغ 175 مليون دولار مقابل 162 مليون دولار، والمفروشات المنزلية بنسبة 1.8% لتسجل 429 مليون دولار مقابل 421 مليون دولار، والصناعات الغذائية بنسبة 0.7% لتبلغ 2.373 مليار دولار مقابل 2.356 مليار دولار.
بينما انخفضت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 0.2% لتبلغ 4.213 مليار دولار خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018 " في مقابل 4.223 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، وكذلك من الصناعات الهندسية بنسبة 8% لتبلغ 1.939 مليار دولار في مقابل 2.108 مليار دولار، والمنتجات الجلدية بنسبة 8.5% لتبلغ 90 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار، والأثاث بنسبة 2.3% لتبلغ 264 مليون دولار مقابل 271 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 4.3% لتبلغ 1.794 مليار دولار في مقابل 1.874 مليار دولار.
وتعد الإمارات العربية المتحدة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 1.702 مليار دولار بالرغم من تراجعها بنسبة 13.3% عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2017 البالغة 1.964 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.631 مليار دولار مقابل 1.549 مليار دولار بنمو 5.3%، ثم إيطاليا بنسبة 1.328 مليار دولار مقابل 1.187 مليار دولار بنمو 10.6%.
وبلغت قيمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.299 مليار دولار خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018 "في مقابل 1.089 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 19.3%، والسعودية نحو 1.183 مليار دولار مقابل 1.282 مليار دولار بانخفاض 7.7%، ثم بريطانيا بنحو 860 مليون دولار مقابل 746 مليون دولار بنمو قدره 15.3%.
وبلغت الصادرات المصرية غير البترولية لأسبانيا نحو 784 مليون دولار دولار خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018 " في مقابل 611 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 28.3%، وللجزائر نحو 730 مليون دولار مقابل 322 مليون دولار بنمو قدره 126.7%، ولفرنسا نحو 606 مليون دولار مقابل 455 مليون دولار بنمو قدره 33.2%.

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