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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:38 م

تجديد حبس 4 عاطلين سرقوا كابلات كهربائية ونحاس من "أسمنت حلوان"

تجديد حبس 4 عاطلين
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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس 4 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم وسرقة كابلات كهربائية ونحاس من شركة أسمنت حلوان.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان من "رائد.ا"، 44 سنة، مدير الشئون القانونية بشركة أسمنت حلوان بمنطقة كفر العلو، ومقيم إمبابة ـ جيزة، باكتشافه سرقة كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس من داخل الشركة محل عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من:"ب.م"، 28 سنة عاطل، و"ع.م" 51 سنة عاطل، و"ع.س" 31 سنة عاطل، و"م.م" 21 سنة عاطل".

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهم حال تواجدهم بمسكن الأول وبحوزتهم المضبوطات:"سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، وطبنجة صوت وعدد 3 طلقات صوت، و30 مترا من الكابلات النحاس وزنت 200 كيلو جرام، وعدد 2 مقص حديدي كبير الحجم.

وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات، أيّدوها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب التسلق وحيازتهم للسلاح النارى والصوت بقصد الدفاع، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تحرّر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات.

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