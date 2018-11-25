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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:34 م

"الزراعة "تكشف حقيقة زراعة قطن الأبلاند الأمريكي في مصر

الزراعة تكشف حقيقة
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2410713

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعي بوزارة الزراعة، أن زراعة القطن الابلاند الأمريكي قصير التيلة في مصر تحت التجربة وسيتم زراعته وتجربته في منطقة شرق العوينات بجنوب مصر، لافتًا إلى أن القطن المصري طويل التيلة يتربع على عرش الأقطان في العالم.

وقال "سليمان" - لـ "الدستور"- إن تجربة القطن الأمريكي لزراعته في مصر نتيجة مطالب واقتراحات أصحاب المحالج والمتخصصين في القطن وهم من أصحاب مصلحة هدم القطن المصري طويلة التيلة، مشيرًا إلى أنه جارِ دراسة التجربة من جميع جوانبها في مصر.

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