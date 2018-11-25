السروال الأفضل لإخفاء عيوب الساقين

قالت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو إنه يمكن للمرأة إخفاء عيوب قوامها من خلال سروال "الجيجينز"، حيث إنه يداري المناطق الممتلئة.



وأوضحت أن الجيجينز كما يبدو من اسمه هو سروال يجمع بين الجينز والليجنز؛ فهو من حيث المظهر الخارجي يبدو كسروال جينز عادي، ولكنه يمتاز بخامة مطاطية للغاية بحيث يمنح المرأة نفس إحساس الليجنز من ناحية وليداري امتلاء البطن والخصر والأرداف من ناحية أخرى.



ولتعزيز تأثير النحافة والرشاقة ينبغي اختيار موديل ذي وسط عال ويكتسي بلون داكن كالأسود أو الأزرق، على أن يتم تنسيقه مع قطعة فوقية ذات قصّة واسعة.

