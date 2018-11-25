قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها في دمت وتكبد الميليشيا 56 قتيلًا وجريحًا

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع جديدة في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر مصدر ميداني يمني- في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)- أن قوات الجيش حررت موقعي "قوزعومي"، و"قبة" جنوبي مدينة دمت.

وأكد المصدر أن المعارك، أسفرت عن مصرع 26 من عناصر الميليشيا بينهم القياديان الميدانيان، المدعو "عادل يحيى مقبل"، والمدعو "أحمد الهتار"، وجرح 30 آخرين.

ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت، خلال المعارك التي استمرت لساعات، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، عقب فرار الميليشيا.

