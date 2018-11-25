التعاون الإسلامي تدين الهجمات الإرهابية على مساجد أفغانستان

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار العنف ومسلسل القتل العشوائي في أفغانستان، مؤكدة رفضها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء.



ووقع انفجار ضخم في مسجد داخل قاعدة للجيش في محافظة خوست، نتج عنه مقتل 27 جنديا، وجرح أكثر من 50 آخرين خلال صلاة الجمعة الماضية وسبق ذلك مقتل 55 عالم دين في كابول على يدي انتحاري فجّر تجمعًا للمصلين يوم 20 نوفمبر الجاري.



وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، ضرورة وقف مثل هذه الهجمات الجبانة التي تستهدف المدنيين العزل والمصلين في المساجد، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".