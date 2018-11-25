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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:23 م

"هاتريك" أنطوي يقود مصر للمقاصة لفوز مثير على إنبي 4-3

هاتريك أنطوي يقود
أ ش أ
dostor.org/2410700

حقق فريق مصر للمقاصة فوزا مثيرا على ضيفه إنبي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.
ويعود الفضل في فوز المقاصة اليوم، إلى مهاجمه الغاني جون أنطوي الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 33 و50 و62، وأضاف الهدف الرابع محمد بش في الدقيقة 37، فيما أحرز ثلاثية إنبي النيجيري أوداه أوندوريودي "هدفين" في الدقيقتين 26 و46، وحمدي فتحي في الدقيقة 53.
الفوز رفع رصيد مصر للمقاصة إلى 26 نقطة في المركز الثاني لجول الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، فيما توقف رصيد إنبي عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

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