حبس زوج قام بتعذيب زوجته حتى الموت في النهضة

قرّرت نيابة السلام حبس محمد.ح، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري؛ لتعذيبه زوجته وضربها بمفك حتى الموت محاولًا إسقاط جنينها.



كشفت تحقيقات أن المتهم قام بتعذيب زوجته لمدة 5 ساعات، اعتراضًا منه على حملها ومحاولته إسقاط جنينها، من خلال قيامه بضربها على رأسها، مستخدمًا مفك.



وانتقل فريق من نيابة السلام مساء أمس السبت، لموقع وفاة السيدة وبالمعاينة تبين أنها سيدة في العقد الثالث من عمرها.



وتلقى قسم شرطة السلام ثاني بلاغًا يفيد قيام زوج بضرب زوجته حتى الموت، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.