اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعتها.. غدا

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب غدا، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وتستعرض لجنة "الخطة والموازنة" موافاتها بموازنات البرامج والأداء للعام المالي 20182019 التي أعدتها وزارات "الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولي، الموارد المائية والري، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية" بناءً على ما انتهى إليه اجتماع اللجنة المؤرخ بتاريخ 7 نوفمبر الجاري.

كما تستعرض اللجنة نتائج المنفذ الفعلي (الربع الرابع) من موازنات البرامج والأداء للعام المالي 20172018، ونتائج المنفذ الفعلي (الربع الأول) من موازنات البرامج والأداء للعام المالي 20182019 لوزارات "التعليم العالي والبحث والعلمي، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، التربية والتعليم والتعليم الفني".. بالإضافة إلى متابعة نتائج المنفذ الفعلي (الربع الأول ) من موازنات البرامج والأداء للعام المالي 20182019 لوزارات "المالية، التخطيط والمتابعة الإصلاح والإداري، الآثار، التجارة والصناعة، القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، البيئة، الصحة والسكان".

وتناقش لجنة "الشئون الاقتصادية" مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2018.. كما تناقش لجنة "العلاقات الخارجية" الشئون الدولية متعددة الأطراف والأمن الدولي، وذلك بحضور السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية.

وتبحث لجنة "الشئون العربية" آخر تطورات الوضع في ليبيا.. وتعقد لجنة "الشئون الإفريقية" لقاء مع السفير سليمان موسى سليمان - سفير دولة بورندي، كما تناقش اللجنة "خطة وزارة الثقافة لدعم توجه مصر لأفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

وتناقش لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب (عبدالمنعم العليمي– سيلفيا نبيل لويس – هبة هجرس أحمد هجرس) في ذات الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية.

وتستضيف لجنة "الاقتراحات والشكاوى" هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، للاستماع إلى خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

وتعقد لجنة "الصناعة" جلسة استماع لاستكمال مناقشة مدى إمكانية فرض رسوم حماية على استيراد المنتجات تامة الصنع ونصف المصنعة وخاصة صناعة الحديد والصلب، وكذا ارتفاع تكلفة أسعار الغاز المورد للمصانع والتكلفة الاستثمارية لبناء محطات توليد الكهرباء والمفروضة على المصانع مما يفقد المزايا التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.

وتستكمل لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" مناقشة ما قدمته كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومصلحة الكفاية الإنتاجية في الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتهما للمرحلة المقبلة، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمهندس رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش لجنة "الطاقة والبيئة" مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن استكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تستكمل لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، واستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة جواهر الشربيني، و(59) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

وتواصل لجنة "التعليم والبحث العلمي" مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتناقش لجنة "التضامـن الاجتماعـي والأسـرة والأشخاص ذوي الإعـاقـــة" استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، واستيضاح ما تم بشأن كافة المبادرات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، من حيث (المستفيدون - مصادر التمويل - المدة المحددة لكل برنامج – ما تم إنجازه)، وموقف المستحقين من معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، وعرض تقرير بشأن جهود الأستاذ الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي خارج البلاد، وما تم إنجازه خلالها، وما تم بشأن تطوير مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل بالوزارة والتي تُعتبر الخط الأول لتلقي طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدتهم، وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش لجنة "السياحة والطيران المدني" الأجندة التشريعية، والجدول الزمني للزيارات الميدانية للجنة المزمع القيام بها خلال دور الانعقاد العادي الرابع، والاستماع إلى بيان وزيرة السياحة عن خطة الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة والهيئات التابعة لها، والحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية، والاستماع إلى بيان وزير الطيران المدني عن إنجازات وزارة الطيران المدني خلال الفترة السابقة والخطة المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، بالإضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين للنهوض بقطاعي السياحة والطيران المدني، والتنسيق بينهما في برامج تحفيز الطيران المدني.

وتدرس لجنة "النقل والمواصلات" قراري رئيس جمهورية مصر العربية رقمي (496، 497): الأول: بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، والموقعة في بكين بتاريخ 192018.. والثاني: بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 192018.

وتستكمل لجنة "الإسكان والمرافق العامة والتعمير" مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، بالاشتراك مع مكاتب لجان: الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.