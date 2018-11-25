وزير الداخلية يوجّه بفتح مستشفيات الوزارة مجانًا للسيدات

وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية بتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا، خلال الفترة من 25 - 27 نوفمبر، وذلك في ضوء الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.



ومن المقرر أن تبدأ الحملة الـ(16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة) خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، كما وجّه وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية لتخصيص الثلاث أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 - 27 نوفمبر 2018، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا في الفترة المسائية من الخامسة وحتى الثامنة مساءً.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التلاحم بين جهاز الشرطة وشرائح المجتمع كافة.