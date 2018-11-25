كرواتيا تتوج بكأس ديفيز للتنس للمرة الثانية في تاريخها

توجت كرواتيا اليوم، الأحد، بكأس ديفيز للتنس للمرة الثانية في تاريخها، بعدما تغلب مارين سيليتش على الفرنسي لوكا بويل في المباراة التي جمعت بينهما.

وفاز سيليتش على بويل بثلاث مجموعات بدون رد بواقع 7-6 (7-3) و6-3 و6-3 في المباراة الرابعة من مواجهة الفريقين الكرواتي والفرنسي.

وحصلت كرواتيا بهذه الطريقة على النقطة الثالثة والحاسمة في النهائي لتتوج باللقب.

وكانت كرواتيا قد توجت بلقب كأس ديفيز لأول مرة في تاريخها عام 2005 وخسرت النهائي في 2016 ضد الأرجنتين.