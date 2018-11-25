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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:19 م

السيسي يطلق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات بمليون جنيه

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ
dostor.org/2410692

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، وتبلغ قيمة الجائزة مليون جنيه للفريق الفائز، إضافة إلى تكريم رئاسي للجهة الحكومية الشريكة.

وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط اليوم الأحد، أن إطلاق هذه الجائزة السنوية بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال تطوير العمل الحكومي، التي تم توقيعها بين ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.

وتهدف الجائزة، وهي الأولى من نوعها في مصر، إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات المصرية البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في 50 جامعة حكومية وخاصة، لتطوير حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.

كما تهدف الجائزة أيضا إلى تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية وإشراكهم في تطوير حلول للارتقاء بجودة تجارب المتعاملين، وتسهم في تمكين الشباب من المشاركة في تطوير الأداء الحكومي ووضع بصمتهم في تصميم الخدمات الحكومية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن إطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات بالشراكة مع دولة الإمارات، خطوة مهمة في سياق جهود الطرفين لتفعيل الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي.

وقالت إن الحكومتين المصرية والإماراتية تسعيان دائما إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتسريع وتيرة الحصول عليها وتطوير مجالات التدريب وبناء قدرات الموظفين والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن إطلاق الجائزة يستهدف المساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية في مصر.
وأكدت السعيد أن الاستثمار في الثروات البشرية والكفاءات هدف أصيل للحكومة المصرية، وهو ما تسعى جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات إلى التركيز عليه، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية منفتحة على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تحديث العمل الحكومي، في ضوء مساعيها لتنفيذ "رؤية مصر 2030" التي تهدف إلى الوصول بجمهورية مصر العربية إلى مصاف أكبر 30 اقتصادًا في العالم، وأفضل 30 دولة في مكافحة الفساد، وأفضل 30 دولة في التنافسية العالمية والتنمية البشرية، وأفضل 10 دول في الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت الوزيرة إن الخطط الطموحة لتحديث الأداء الحكومي في مصر، والذي تسهم الشراكة المصرية الإماراتية فيها بدور كبير، تستهدف بناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين.
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الشراكة المصرية الإماراتية في مجال تطوير العمل الحكومي تعكس توجهات دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وبناء نموذج عربي مشترك للعمل الحكومي، بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وثمن الوزير رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية للجائزة.
وقال محمد القرقاوي إن الجائزة تأتي في إطار تنفيذًا لمشاريع المشتركة المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحديث الحكومي، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الهادف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين الشقيقين.
وأكد أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في عقول أبنائها، وأن الجائزة تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم لتقديم حلول مبتكرة تضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة، مشيرا إلى حكومة دولة الإمارات تسعى من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية إلى استحداث نموذج جديد في العمل الحكومي العربي المشترك.

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