ضبط 9 قضايا في الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة

شنّت الإدارة العامة لشرطة التموين، برئاسة اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، حملات مكبّرة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجاري، والعمل على توافر السلع كافة.



استهدفت الحملات نطاق محافظات القاهرة، الإسكندرية، الغربية، والقليوبية.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (9) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.