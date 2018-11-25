ضبط 15 قضية لحوم فاسدة في 4 محافظات

شنّت الادارة العامة لشرطة التموين، برئاسة اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، حملات مكبّرة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجاري، والعمل على توافر السلع كافة.



استهدفت الحملات نطاق محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، والقليوبية).



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (15) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها الفاسدة بالأسواق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.